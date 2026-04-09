الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

يسرا تدعو لأهل لبنان: اللهم احفظهم وارفع عنهم البلاء

يسرا
يسرا
يارا أمين

حرصت الفنانة يسرا على توجيه رسالة دعم ودعاء إلى الشعب اللبناني، في ظل الأحداث الصعبة التي يمر بها مؤخرًا، مؤكدة تضامنها الكامل معهم.

ونشرت يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام دعاءً مؤثرًا، قالت فيه: "اللهم احفظ لبنان وأهله، اللهم إنا نستودعك أهلنا في لبنان، فاحفظهم بحفظك الذي لا يُرام، واكتب لهم الأمان والطمأنينة في كل لحظة".

وأكملت: “اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا، واربط على قلوبهم، واشفِ جرحاهم، وارحم شهداءهم، وخفف عنهم كل ألم وخوف، اللهم ارفع عنهم البلاء، وأبدل خوفهم أمنًا، وحزنهم فرحًا، واجعل لهم من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا”.

واختتمت: “اللهم إنا نسألك السلامة لأهل لبنان، وأن تكتب لهم أيامًا قادمة مليئة بالخير والسلام”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 182 شخصاً وإصابة 890 آخرين في هجمات الأمس في لبنان، وأكدت أن هذا العدد غير مكتمل.

قال الدكتور أنطوان الزغبي رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن الوضع الإنساني في لبنان شديد التعقيد عقب القصف الإسرائيلي الأخير، مشيراً إلى أن أكثر من 100 قتيل و400 جريح سُجلوا حتى اللحظة، فيما لا تزال فرق الصليب الأحمر تعمل على البحث عن العالقين تحت الأنقاض في بيروت والضاحية الجنوبية وجبل لبنان والبقاع وبعلبك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنّ الإصابات بين المدنيين حرجة للغاية، وأن 40 عملية جراحية تُجرى حالياً في المستشفيات للتعامل مع الجرحى الأكثر خطورة.

الفنانة يسرا يسرا لبنان وزارة الصحة اللبنانية الدكتور أنطوان الزغبي

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

انقطاع النفس أثناء النوم

