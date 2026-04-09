بعد مجز.رة بيروت.. نتنياهو يعلن عزمه بدء محادثات مباشرة مع لبنان لنزع سلا.ح حزب الله

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته لحكومة الاحتلال ببدء "مفاوضات مباشرة" مع لبنان "في أقرب وقت ممكن"، قائلاً إن المحادثات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين البلدين.

وقال نتنياهو في بيان: "في ضوء طلبات لبنان المتكررة لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أصدرتُ أمس تعليماتي للحكومة ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن".

وأضاف نتنياهو أن المفاوضات ستتمحور حول "نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان". كما رحب بدعوة رئيس الوزراء اللبناني اليوم لنزع سلاح بيروت.

ولم يصدر عن لبنان أي رد رسمي على بيان نتنياهو.