درة تدعم لبنان برسالة مؤثرة: لا يستحق كل هذا الوجع

وجهت الفنانة درة رسالة دعم مؤثرة إلى الشعب اللبناني، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها مؤخرًا.

ونشرت درة عبر حسابها الرسمي، كلمات عبرت خلالها عن حبها الكبير للبنان، قائلة: "لبنان الحبيب، هذا البلد الذي علّمنا الجمال، والدفء، والحياة لا يستحق كل هذا الوجع، كل الحب، وكل الدعاء، وكل التضامن مع أهلنا في لبنان.

واختتمت: "أسأل الله أن يحفظهم، ويحفظ هذا البلد الجميل، ويعيد إليه السلام والأمان في أقرب وقت".

وكشفت تقارير صحفية لبنانية، عن وفاة «خاتون» شقيقة الإعلامية اللبنانية مهى سلمى، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة تلة الخياط، أمس الأربعاء.

وفاة شقيقة الإعلامية مهى سلمى

ونعت مهى سلمى، شقيقتها من خلال صورة نشرتها للراحلة عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وأرفقتها بكلمات مؤثرة قائلة: «أختي الغالية في ذمة الله… الله يصبرني على وجع الغياب وحرقة القلب والروح… الرحمة والسلام لروحها، والبقاء لله».

وحرص عدد من الأصدقاء والمتابعين على مواساة مهى سلمى، في وفاة شقيقتها.