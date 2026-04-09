43 مليار دولار.. الناتو: أوروبا تدعم الميزانية العسكرية الأمريكية دون توقف

أعلن رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، استعداد الحلف للمشاركة في أي مهمة محتملة في مضيق هرمز إذا ما أمكنه ذلك، مؤكدا أن الدول الأوروبية تدعم الميزانية العسكرية الأمريكية بمليارات الدولارات.

وقال روته في مؤتمر صحفي بواشنطن: "إذا كان بإمكان الناتو تقديم المساعدة، فلا يوجد بالطبع أي سبب لعدم تقديمها"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف أمين عام حلف الناتو: "فيما يتعلق بمضيق هرمز، فإن ما نشهده تحت قيادة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وتعاون هذه الدول الـ 34 بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، هو التزام مشترك، واتفاق على أننا لا نقبل بإغلاق هذا الممر التجاري. يجب فتحه. وعندما يُفتح، علينا الحفاظ عليه مفتوحًا".

كما أشاد روته بالعلاقات بين الولايات المتحدة ودول الناتو في مواجهة تهديدات دونالد ترامب بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في بعض الدول "لمعاقبة" الحلفاء لعدم دعمهم حربه على إيران.

قال روتّه إن الجيش الأمريكي يستفيد بشكل كبير من شراء الأوروبيين للأسلحة، حيث ارتفع الإنفاق من حوالي 10 مليارات دولار في عام 2020 إلى 43 مليار دولار في عام 2024.

وبعد اجتماع مغلق مع روتّه، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلف الناتو مجدداً.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "لم يفهم أي من هؤلاء، بمن فيهم حلف الناتو المخيب للآمال، أي شيء إلا تحت ضغط"، دون تقديم أي توضيح إضافي.