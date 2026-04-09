43 مليار دولار.. الناتو: أوروبا تدعم الميزانية العسكرية الأمريكية دون توقف

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روته
ناصر السيد

أعلن رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، استعداد الحلف للمشاركة في أي مهمة محتملة في مضيق هرمز إذا ما أمكنه ذلك، مؤكدا أن الدول الأوروبية تدعم الميزانية العسكرية الأمريكية بمليارات الدولارات.

وقال روته في مؤتمر صحفي بواشنطن: "إذا كان بإمكان الناتو تقديم المساعدة، فلا يوجد بالطبع أي سبب لعدم تقديمها"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف أمين عام حلف الناتو: "فيما يتعلق بمضيق هرمز، فإن ما نشهده تحت قيادة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وتعاون هذه الدول الـ 34 بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، هو التزام مشترك، واتفاق على أننا لا نقبل بإغلاق هذا الممر التجاري. يجب فتحه. وعندما يُفتح، علينا الحفاظ عليه مفتوحًا".

كما أشاد روته بالعلاقات بين الولايات المتحدة ودول الناتو في مواجهة تهديدات دونالد ترامب بتقليص الوجود العسكري الأمريكي في بعض الدول "لمعاقبة" الحلفاء لعدم دعمهم حربه على إيران.

قال روتّه إن الجيش الأمريكي يستفيد بشكل كبير من شراء الأوروبيين للأسلحة، حيث ارتفع الإنفاق من حوالي 10 مليارات دولار في عام 2020 إلى 43 مليار دولار في عام 2024.

وبعد اجتماع مغلق مع روتّه، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلف الناتو مجدداً.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "لم يفهم أي من هؤلاء، بمن فيهم حلف الناتو المخيب للآمال، أي شيء إلا تحت ضغط"، دون تقديم أي توضيح إضافي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

قرار إيقاف خدمة الإنترنت

هيقطع بالليل؟.. حقيقة قرار إيقاف خدمة الإنترنت لتوفير الكهرباء

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

انطلاق مؤتمر دمياط للطاقة النظيفة والمتجددة 2026

جانب من اللقاء

محافظ أسوان يستقبل وفد مجلس نقابة المهندسين الفرعية لتعزيز أواصر التعاون المشترك

جانب من الفعاليات

محافظ أسوان يشارك في فعاليات الملتقى الدولي الخامس للسياحة الرياضية

بالصور

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

انقطاع النفس أثناء النوم

موجود فى كل بيت .. نوع خضار غير متوقع يحمى من 15 مرضًا

وظائف تزيد من خطر الإصابة بالخرف .. وأخرى تقلل منه

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد