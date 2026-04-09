ضبط صاحب محل بالغربية لتكبيله "بجعة" أمام المحل لجذب الزبائن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن التضرر من القائم على إدارة أحد المحال لبيع الأسماك لقيامه بتكبيل طائر "بجعة" أمام المحل لجذب الزبائن بالغربية بالمخالفة للقانون .





بالفحص أمكن تحديد المحل المشار إليه "كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا" ، وبإستدعاء مالكه (مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) أقر بتحصله على الطائر من أحد الشواطئ بمدينة دمياط ، وقيامه بإحضاره ووضعه أمام المحل ملكه بقصد الدعاية ، دون علمه بمخالفة ذلك .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتم تسليم الطائر للجهات البيطرية المعنية .