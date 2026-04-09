الهلال الأحمر : استطعنا إيصال 900 ألف طن مساعدات لغزة

أكدت آمال إمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر يفتح باب التطوع للجميع بدءا من سن 16 عاما، وتوجد برامج لتأهيل النشء في المدارس من سن 8 سنوات إلى 15 سنة.



وقالت “إمام” في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"مصر أول دولة عربية تؤسس جمعية للهلال الأحمر منذ عام 1911".

وأضافت “دور مصر في دعم القضية الفلسطينية دور تاريخي ومستمر حتى الآن ”مستطردة :" الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة وتقديم المساعدات ".

وتابعت امال :" الهلال الأحمر المصري كان على أتم الاستعداد والجاهزية لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ويتم التنسيق مع الجهات الدولية والحكومات والجهات المحلية لإيصال المساعدات لغزة ".



واكملت إمال إمام :" استطعنا ان نقوم بإيصال اكثر من 900 الف طن مساعدات للأشقاء في قطاع غزة ".

