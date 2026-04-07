الهلال الأحمر المصري يدفع بـ 44 ألف سلة غذائية و177 ألف قطعة ملابس شتوية عبر قافلة «زاد العزة»

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الثانية بعد 170، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 172، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر من 44 ألف سلة غذائية، نحو 460 طن دقيق، أكثر من 760 طنًا مواد إغاثية ومستلزمات عناية شخصية، ونحو 1,435 طن مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: أكثر من 177,630 قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 4,745 خيمة لإيواء المتضررين.

ويواصل الهلال الأحمر المصري خدماته الإنسانية على معبر رفح، استعدادًا لاستقبال الدفعة الـ 32، من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 900 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.