الهلال الأحمر : السيدة انتصار السيسي حريصة على المتابعة الدائمة لدور المتطوعين

أكدت آمال إمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن تكريم السيدة انتصار السيسي لها جاء بعد أكثر من عام ونصف من تواجدها داخل الهلال الأحمر المصري .



وقالت “إمام”في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" تكريم السيدة انتصار السيسي لي تتويج لعمل إنساني وتحديات عظيمة وعطاء خالص خلال العامين الماضيين".

تابعت آمال إمام "التكريم المعلن كان درعا وأيقونة ولكن التكريم غير المعلن كان كلمات السيدة انتصار السيسي لي وإشادتها بما نقدمه".

وأكملت “إمام” : شرفنا في الهلال الأحمر المصري برئاسة السيدة انتصار السيسي الشرفية لهذا الكيان العظيم .. والسيدة انتصار السيسي حريصة على المتابعة الدائمة لدور المتطوعين والالتقاء بهم".

ولفتت امال إمام :" السيدة انتصار السيسي هي التي افتتحت غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر المصري ".

