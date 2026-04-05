محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض "الهلال الأحمر المصري" احتفالا بيوم اليتيم العالمى

افتتحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المعرض الخيري "الإنسانية تجمعنا.. والفرحة تسعدهم"، الذي تنظمه جمعية الهلال الأحمر المصري بمناسبة يوم اليتيم العالمي، وذلك بحضور اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعددٍ من القيادات والمشاركين والقائمين على تنظيم المعرض.

خلال تفقدها أروقة المعرض، أشادت المحافظ بجودة المعروضات والتى تضم ٩ آلاف قطعة ملابس جاهزة ومفروشات وأدوات مدرسية، في إطار مبادرة إنسانية تستهدف إدخال البهجة على نفوس الأطفال وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وأكدت المحافظ، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يجسد التوجه العام للدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز آليات الحماية والرعاية الاجتماعية، مشيدةً بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى وفي مقدمتها جميعة الهلال الأحمر المصري، كشريك فاعل في تنفيذ المبادرات الإنسانية والتنموية.