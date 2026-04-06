الهلال الأحمر يوفر خدمات طيبة لـ 3 دور مسنين بالجيزة

نظم الهلال الأحمر المصري قافلة طبية لدار "أم هانيء للمسنين" بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على نزلاء ونزيلات الدار في تخصصات " الباطنة - الجلدية- العظام"، وتوزيع الأدوية اللازمة مجاناً، فضلا عن قياس ضغط السكر والدم، وتوزيع 36 حقيبة نظافة شخصية، وتقديم توعية صحية وتوعية عن التغذية.

كما أجري صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية زيارة لتقييم الاحتياجات المختلفة، بما في ذلك الاحتياجات العينية، حيث تم توفير الاحتياجات العاجلة لكافة المستفيدين من بطاطين ووجبات ساخنة، ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك توفير الأدوية وإجراء الكشوفات الطبية المتخصصة في مجالات مثل العظام والأعصاب، فضلا عن التنسيق لتقديم تدخلات نفسية واجتماعية متكاملة، بهدف تحسين الحالة العامة للنزلاء والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة.

أما فيما يتعلق بداري رفقاء النبي ودار السليمانية بمنطقة وراق العرب، فقد أجرى الصندوق

زيارة ميدانية، حيث تم تقييم الاحتياجات المتعددة وتنفيذ تدخلات طارئة لرفع كفاءة البنية التحتية والخدمات، شملت الأجهزة الكهربائية والأثاث، بالإضافة إلى تحديد بنود أعمال إضافية لتطوير التجهيزات والمستلزمات بالدور.