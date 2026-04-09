العاشر من رمضان يرفع درجة الاستعداد بحديقة الكفراوي لاستقبال المحتفلين بشم النسيم | صور

كلف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، برفع درجة الاستعداد داخل حديقة الكفراوي، مع تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة شاملة، استعدادًا لاستقبال الزائرين خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أكد رئيس الجهاز أنه تُعد الحديقة من أبرز المتنزهات العامة بالمدينة، وتشهد سنويًا إقبالًا كبيرًا من الأسر ورواد العاشر من رمضان، إلى جانب زوار من المدن المجاورة، لما توفره من مساحات خضراء ومتنفس مناسب لقضاء يوم ترفيهي.

وشملت الأعمال تكثيف أعمال النظافة العامة، وزيادة أعداد صناديق القمامة، وقص وتهذيب المسطحات الخضراء، إلى جانب أعمال الزراعة والتجميل، فضلًا عن رفع كفاءة وصيانة دورات المياه، بما يضمن استقبال الأعداد المتوقعة في بيئة منظمة.

كما جرت مراجعة الألعاب الترفيهية داخل الحديقة والتأكد من سلامتها وجاهزيتها، حفاظًا على أمن الأطفال ورواد المكان.

وعلى مستوى الخدمات والتأمين، تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف تتمركز أمام الحديقة طوال يوم الاحتفال، إلى جانب تواجد سيارة شرطة بمحيط الحديقة لتعزيز الانضباط والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، فضلًا عن تجهيز سيارة إطفاء كإجراء احترازي.

ووجّه رئيس الجهاز بتوفير منظومة صوتية لإدارة الحديقة، تشمل ميكروفونًا وسماعات، لتسهيل التواصل مع الزوار والتعامل السريع مع الحالات الطارئة، مثل فقدان الأطفال أو توجيه النداءات العامة.

وتستهدف هذه الأعمال توفير بيئة آمنة ومنظمة تتيح للزوار قضاء يوم احتفالي مريح داخل الحديقة.