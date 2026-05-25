محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات مديرية الشئون الصحية لعيد الأضحى

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، خطة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة واستعداداتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٧، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوى؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم منع الإجازات لمديري المستشفيات والتأكيد على تواجدهم على رأس العمل، مع تشكيل فرق بالمديرية للمرور على المستشفيات، هذا إلى جانب انعقاد غرفة الأزمات برئاسة مدير المديرية على مدار الساعة مع رفع درجة الاستعداد ومضاعفة عدد الأطباء النوبتجين بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ والتأكيد على وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة (المعمل والأشعة) مع وجود خطة لاستدعاء جميع الأطقم الطبية بالمستشفيات عند حدوث أي طارئ والتأكد من توفير جميع الأدوية والمستلزمات المطلوبة بالطوارئ والأقسام المختلفة، بجانب توافر أكياس الدم ومشتقاتها مع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة، مع المتابعة المستمرة للعمل بالعيادات الخارجية الصباحية والتأكيد على حسن معاملة المرضى والإبلاغ الفوري لأي حوادث أو حالات تسمم بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي.

كما تم التنسيق بين غرفة الأزمات مع الجهات المختصة بالمحافظة والشبكة الوطنية بالمحافظة لسرعة التواصل والإخطار بأي حادث ورفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للمخالفين كما يتم التنسيق مع مديرية الطب البيطري وإخطارها بالملاحظات الصحية ونقاط الذبح مع تشديد الرقابة على محال الألبان ومنتجاتها والتأكد من استيفاء جميع الاجراءات الصحية.

مشيرة إلى أن المديرية تقوم بالمرور الميداني والإشراف الصحي على عمليات مياه الشرب والشبكات التابعة لها بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وسحب عينات منها للتأكد من جودتها ومطابقتها لمعايير مياه الشرب والاستخدام الآدمي.

وأضافت الدكتورة ريم أن المديرية تتابع استمرار بلاغات الأمراض المعدية من جميع مصادر إبلاغ المحافظة على مدار ٢٤ ساعة.