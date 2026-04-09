رفع درجة الاستعدادات القصوى بالشرقية لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

أصدر المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية كتابا دوريا رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٢٧ في ضوء الكتاب الدوري رقم (٨٩) الوارد للمحافظة من وزارة التنمية المحلية بشأن الاستعدادات لإستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم هذا العام حرصاً على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

وجه المحافظ مديري مديريات الخدمات والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ التعليمات التالية بكل دقة وحزم ورفع حالات الاستعداد القصوى لمديريات الخدمات وجهات المرافق.

وتضمن القرار قيام مديرية التموين ومباحث التموين والصحة وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمحال العامة ومحلات بيع الأسماك المملحة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك وضبط أي مخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والإشراف الكامل على المخابز والتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والتأكيد على توفير الحصص التموينية وكذا البترولية والمحروقات يومياً والتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف التواجد الأمني والدوريات في أماكن التجمعات الجماهيرية والحدائق والمتنزهات العامة والمناطق السياحية ومحيط دور العبادة والكنائس لتأمينها مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لأي ممارسات تخل بالأمن العام والآداب العامة وسرعة التعامل مع أي بلاغات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على الأمن والنظام العام وتوفير بيئة آمنة خلال فترة الأعياد.

كما تم التأكيد على جاهزية المستشفيات ومرافق الإسعاف الحماية المدنية على مستوى المحافظة مع التأكيد على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة وتكثيف الحملات المرورية بمواقف السيارات ( النقل العام / السرفيس / نقل الركاب / الأجرة ) لعدم استغلال المواطنين وتوفير خطوط بديلة لمواجهة حالات التكدس والتجمعات والتأكد من أعمال النظافة بالحدائق العامة والمتنزهات والشوارع بالمدن والقرى والرفع الفوري لكافة المخلفات والتراكمات وخاصة بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها وتكثيف الحملات لإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين ومتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بالحدائق والمتنزهات لتجنب انتشار الأمراض والإبقاء على غلق المحال العامة في مواعيدها المقررة خلال فترة الأعياد فقط تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما تم التأكيد علي تفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة بالمحافظة على مدار الساعة اعتباراً من الساعة ٩ صباحاً يوم الأحد الموافق ١٢/٤/٢٠٢٦ وحتى انتهاء فترة الأعياد وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة وتلقي البلاغات والتعامل الفوري حيالها وإعداد تقرير يومي يتضمن ما سبق مع أية ملاحظات تذكر.