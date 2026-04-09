تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشرقية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تكليفات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري في محيط الكنائس والأديرة والمتنزهات العامة، عبر حملات مكثفة لرفع الإشغالات وصيانة الإنارة، مؤكداً أن العمل الميداني يستهدف تهيئة مناخ آمن ومبهج يعكس عراقة المحافظة خلال أعياد "القيامة المجيد وشم النسيم".

كما شدد المحافظ على إبقاء كافة الأجهزة التنفيذية في حالة جاهزية تامة على مدار الساعة، مع تفعيل غرف العمليات لضمان الانضباط الميداني وتقديم كافة سبل الدعم والراحة للمواطنين، بما يضمن خروج الاحتفالات بصورة منظمة ومشرفة تليق بقيمة هذه المناسبات المجيدة.

ويتقدم محافظ الشرقية بخالص التهنئة القلبية لأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وطناً عزيزاً يجمعنا في مودة وسلام، وأن يديم على شعبها نعمة الوحدة والأمان.