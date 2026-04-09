النائب رشيد عامر يتقدم بطلب إحاطة بشأن نموذج 8 واستكمال الأدوار العلوية

تقدم النائب رشيد السيد عامر نائب دائرة مركز بلبيس ومشتول السوق بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن ما يواجهه عدد من الأهالي من صعوبات تتعلق بـ«نموذج 8» ورغبتهم في استكمال الأدوار العلوية لمنازلهم.



وأكد عضو مجلس النواب أن العديد من المواطنين يتطلعون إلى استكمال الأدوار العلوية للمباني الخاصة بهم مع استخراج التراخيص القانونية اللازمة لذلك خاصة أن هذه المباني قائمة بالفعل ومستوفية لكافة الإجراءات القانونية المطلوبة بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء.

وأشار النائب رشيد السيد عامر في طلب الإحاطة الي أهمية سرعة فحص هذا الملف والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين بما يراعي البعد الاجتماعي واحتياجات الأسر الراغبة في التوسع السكني بصورة قانونية ومنظمة.

كما طالب بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل وموافاة المجلس بالرد في أقرب وقت ممكن بما يضمن سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصالح المواطنين.

يأتي هذا التحرك في إطار الجهود البرلمانية المستمرة لمتابعة القضايا الجماهيرية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، والعمل على التنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لإزالة أية معوقات تواجههم.