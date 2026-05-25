تنفيذ الشرقية يستعرض التعامل الحضاري مع الكلاب الضالة والتوسع في إنشاء الشلاتر

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ملف مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين، مع اتباع الأساليب العلمية والإنسانية في التعامل مع الظاهرة.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع جمعية الرفق بالحيوان والهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة العمل على مواجهة الظاهرة من خلال برامج التعقيم والتحصين، وتوفير العقاقير والأدوية اللازمة حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وجّه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسع في إنشاء وتجهيز (شلاتر ) وأماكن إيواء للكلاب الضالة بالمواقع المناسبة، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من تجهيز (شلتر) بالعاشر من رمضان للبدء في تجميع الكلاب الضالة داخل الشلتر بما يسهم في الحد من انتشارها بالمناطق السكنية، للحفاظ على التوازن البيئي والصحة العامة.

أكد المحافظ أهمية التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان، بما يضمن تنفيذ منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة ومراعاة البعد الإنساني والبيئي.

شدد محافظ الشرقية على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الجاد مع هذا الملف الحيوي بما يحقق حماية المواطنين وتحسين جودة الحياة داخل مختلف المراكز والمدن.