استعدادا لعيد الأضحى.. هيئة سلامة الغذاء بالشرقية تكثف جهودها لضبط الأسواق

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المنشأت الغذائية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان المنتجات المعروضة وتوافر كافة الاشتراطات الصحية والبيئية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ علي صحة المواطنين.

وأضاف المحافظ انه في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الشرقية برئاسة أحمد بلال مدير الفرع تنفيذاً لتوجيهات طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية الموسعة على المنشآت الغذائية ومحال تداول اللحوم والدواجن الحية والمجمدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحماية صحة المواطنين حيث شملت الحملات التفتيشية المكبرة مراكز الزقازيق وديرب نجم ومنيا القمح ومشتول السوق إلى جانب حي أول وحي ثان.

وأشار إلى أنه أسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بنقص الاشتراطات الصحية داخل بعض المنشآت الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين خلال موسم العيد.