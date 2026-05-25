160مليون جنيه تمويلا ذاتيا للمشروعات التنموية والخدمية بالشرقية

استعرض المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، مؤشرات الأداء بعدد من الملفات الاستراتيجية والخدمية ذات الأولوية، لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة ودعم جهود التنمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الاجتماع إستعرضت المهندسة شيماء صلاح مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، موقف منظومة المتغيرات المكانية، موضحةً أنه تم التعامل مع (٢٠١ ألف و٢٨٢) متغيراً بنسبة تنفيذ بلغت ٩٩%.

كما إستعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية، موقف طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً لأحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية، مشيرةً إلى استقبال (١٧٤ ألفاً و ٤٠٤) طلبات تصالح بنسبة تنفيذ بلغت ٩٥.٧%، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها المراكز التكنولوجية للحصول على الخدمات المختلفة مليوناً و ٧٥٣ ألفاً و ٩٤٦ طلباً بنسبة تنفيذ تجاوزت ٩٨.٦١%.

وقدم العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة عرضاً تفصيلياً حول موقف إدارة الأملاك بالمحافظة، موضحاً أنه تم تسجيل (١٤ ألفاً ٤١٤) عقداً بمختلف مراكز ومدن المحافظة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨.٩٧%، وذلك عقب استكمال إجراءات المعاينات والبت والتحصيل والتسجيل على المنظومة الإلكترونية.

واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مدير إدارة الإعلانات بالديوان العام جهود الإدارة في إحكام المنظومة الإعلانية وتعظيم موارد الدولة، مشيرةً إلى الانتهاء من ترخيص (٢٧ ألفاً و ٧٣٣) إعلاناً وإزالة (٣٩٢) إعلاناً مخالفاً، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

كما استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مدير مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموقف التنفيذي لمنظومة التراخيص، موضحةً أن إجمالي عدد الرخص الصادرة بلغ (٦٢٥٦) رخصة حتى تاريخه.

وفي إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية، إستعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والتي تشمل برامج النقل والطرق وتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية والتنمية الحضرية والريفية.

وأوضحت أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية بلغ (٩٩٤ مليوناً و ٨٩٠ ألف جنيه) من الخزانة العامة، بالإضافة إلى (١٥٧ مليوناً و ٨٥٠ ألف جنيه) تمويلاً ذاتياً، بإجمالي استثمارات يصل إلى مليار و ١٥٢ مليوناً ٨٣٠ ألف جنيه، فيما بلغت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية ٩٧%.

كما إستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن، متناولاً مؤشرات التحصيل بالموازنة العامة والصناديق الخاصة ونسب التحصيل الفعلية مقارنة بالمستهدف.

ومن جانبه شدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور إدارات الإيرادات بالمراكز والمدن والأحياء، واستمرار الجهود المبذولة لتحصيل المستحقات والمتأخرات المالية وتعظيم الموارد الذاتية، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية المجلس التنفيذي معدلات الإنجاز

