الهلال الأحمر: زيارة الرئيس السيسي وماكرون للمركز اللوجيستي بالعريش كانت تاريخية

أكدت أمال إمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر المصري، أن زيارة الرئيس السيسي ومعه الرئيس الفرنسي ماكرون إلى العريش كانت زيارة تاريخية .



وقالت امال إمام في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" الرئيس السيسي وماكرون تفقدا المركز اللوجيستي للهلال الأحمر المصري للاضطلاع على خط سير المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة ".



وأضافت امال إمام :" ماكرون استمع إلى شرح تفصيلي عن خط سير المساعدات الإنسانية فور وصولها للمركز اللوجيستي لحين وصولها على قطاع غزة ".

وتابعت أمال إمام: الرئيس الفرنسي ماكرون أشار في مؤتمر صحفي إلى أنه من المرفوض منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ".

واكملت امال إمام :" نحرص على تنويع المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها لقطاع غزة سواء كانت غذاء أم مواد إغاثة".

