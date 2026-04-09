تحدثت مع بيبي.. ترامب يكشف تفاصيل مباحثاته مع نتنياهو بشأن لبنان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة NBC News اليوم الخميس أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "التخفيف من حدة التوتر" في العمليات العسكرية في لبنان، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للتفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

وقال ترامب: "تحدثت مع بيبي، وهو سيخفف من حدة التوتر. أعتقد فقط أننا بحاجة إلى التخفيف من حدة التوتر"، مضيفًا أنه يعتقد أن الإسرائيليين "يُقلّصون" عملياتهم في لبنان.

وكانت شبكة CNN أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس أن الرئيس طلب من نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، تقليص الهجمات الإسرائيلية في لبنان والدخول في مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله.

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي يستعد فيه وفد أمريكي، برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس، للسفر إلى باكستان لإجراء محادثات يوم السبت لإنهاء الحرب.

وتختلف إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول ما إذا كان وقف إطلاق النار يشمل الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي يستهدف الجماعة شبه العسكرية المدعومة من إيران على حدودها الشمالية.

على الرغم من الخلافات، صرّح ترامب لشبكة NBC بأنه "متفائل للغاية" بشأن التوصل إلى اتفاق سلام خلال محادثات نهاية الأسبوع في إسلام آباد، قائلاً إن قادة إيران بدوا منفتحين على السلام في المحادثات الخاصة.

وأضاف لشبكة NBC: "إنهم أكثر عقلانية بكثير. إنهم يوافقون على كل ما يجب عليهم الموافقة عليه. تذكروا، لقد تم غزوهم. ليس لديهم جيش."