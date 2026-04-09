مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار جديد يقضي بتعديل مواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات والمطاعم، ليتم تمديد ساعات العمل حتى الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي للقرار وحتى نهاية الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى مراعاة عدد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها أعياد الأخوة المسيحيين.

ويأتي هذا القرار الحكومي في سياق مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تنظم عمل المحال العامة والمراكز التجارية، مع مراعاة التوازن بين احتياجات المواطنين وظروف تشغيل الأنشطة التجارية، خاصة في فترات المواسم والأعياد.





تعديل جديد في مواعيد الغلق

أكد رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن التعديل الجديد في مواعيد غلق المحال يأتي بشكل استثنائي، حيث تقرر مد ساعات العمل حتى الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، مع استمرار العمل بالمواعيد الجديدة حتى نهاية الشهر، على أن يتم تطبيقها على مختلف المحال التجارية والمطاعم والكافيهات.

وأوضح أن هذا التعديل لا يشمل جميع المناطق بنفس الشكل، حيث تم استثناء المناطق السياحية من القرار، لتستمر في العمل وفق طبيعة نشاطها المعتادة دون تغيير في مواعيد التشغيل، بما يتناسب مع طبيعة الحركة السياحية.

خلفية القرارات السابقة

وكانت الحكومة قد اعتمدت في وقت سابق منظومة مواعيد غلق أكثر تشددًا للمحال التجارية، حيث تم تحديد الساعة 9 مساءً كموعد إغلاق يومي، مع تمديد الغلق إلى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، إضافة إلى أيام الأعياد والمناسبات الرسمية.

وجاءت تلك الإجراءات في إطار خطة حكومية لترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الضغط على شبكات الكهرباء، في ظل التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة عالميًا، وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على أسعار الوقود.



دوافع اقتصادية وتنظيمية

أشار رئيس الوزراء إلى أن القرار الجديد جاء استجابة لعدة اعتبارات، من بينها دعم النشاط التجاري خلال فترة الأعياد، وتخفيف القيود على حركة الأسواق، بما يسمح بزيادة معدلات الإقبال والاستهلاك، خاصة في فترات الذروة المسائية.

كما تطرق إلى جهود الدولة في ملف الطاقة، موضحًا أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق وتعزيز الاحتياطيات من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في إطار خطة تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن هناك تطورات إيجابية في قطاع الطاقة، مع استمرار الاكتشافات البترولية الجديدة، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز قدرات الدولة في تأمين احتياجاتها خلال الفترة المقبلة.

ملف الكهرباء والأسعار

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت قرارات تتعلق بأسعار الكهرباء، مع تحمل الدولة جزءًا كبيرًا من الزيادات، خاصة في الشرائح السكنية الأقل استهلاكًا، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في الوقت الحالي.

كما شدد على أن سياسة الحكومة تعتمد على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار برامج الدعم الموجهة.

مواعيد الغلق السابقة وفق القرار التنظيمي

وكانت القواعد المنظمة السابقة تنص على أن جميع المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات تغلق أبوابها في الساعة 9 مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث تمتد المواعيد حتى 10 مساءً، بالإضافة إلى أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.

كما نصت اللوائح على استثناء بعض الأنشطة الحيوية مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية داخل المطارات ومحطات القطارات والمنشآت الفندقية.



قرار مد ساعات العمل حتى 11 مساءً من شأنه أن ينعش الحركة التجارية في الأسواق، خاصة في المناطق الحيوية والمولات، حيث تعتمد العديد من الأنشطة على ساعات الذروة المسائية.

كما يُتوقع أن يساهم القرار في زيادة معدلات التشغيل داخل قطاع الخدمات والمطاعم، بما ينعكس إيجابًا على حجم المبيعات اليومية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى دعم النشاط الاقتصادي بالتوازي مع ضبط استهلاك الطاقة