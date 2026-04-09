بالباباغنوج .. طريقة مميزة لعمل الرنجة فى شم النسيم

يحتفل المصريين بعد أيام قليلة بشم النسيم العيد الفرعونى القديم الذي يتم فيه تقديم الرنجة والاسماك المملحة لذا نعرض لكم مجموعة من الوصفات المتنوعة طوال الأيام القادمة.

نعرض طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج، وذلك من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الرنجة



باذنجان مشوي

فلفل ألوان مشوي

ثوم مشوي

فلفل حار مشوي

رنجة مخلية

ملح

فلفل أسود

كمون

عصير ليمون

طحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج



فى بولة كبيرة اخلطي كل مكونات البابا غنوج واضغطى عليها بالهراسة وضيفي عليها الطحينة وعصير الليمون وقلبي جيدا

ضعي الرنجة المخلية على الخليط السابق ويمكن أن تزين بقطع البقدون أو الطماطم أو الرمان أو النعناع وتقدم مع الخبز البلدي وبالهنا والشفا.