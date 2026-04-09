صيانة كاملة لجميع المجاري المائية بأسوان استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض الموقف المائي وحالة الري بنطاق محافظة أسوان، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل.

وخلال الاجتماع، تم استعراض استعدادات الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان لفترة أقصى الاحتياجات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لكافة المجاري المائية بالمحافظة، عن طريق عقود المقاولات أو التشغيل الذاتي، لتطهير الترع والمصارف ومخرات السيول، مع متابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخاصة، وتنفيذ أعمال التطهير والصيانة الدورية للصاولات، وتطهير غرف تفتيش التغطيات، وتطهير نهر النيل أمام مآخذ محطات الرفع العائمة التي تغذي الترع بأسوان، وتنفيذ أعمال صيانة لبوابات أفمام الترع، وإزالة التعديات على المجاري المائية.

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال التطهيرات ونهوها قبل بدء فترة أقصى الاحتياجات، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة ووزارة الزراعة لمتابعة تطهيرات المساقي، والتنسيق مع روابط مستخدمي المياه لتنظيم المناوبات، ومواصلة إزالة التعديات على المجاري المائية في أسوان.

وفيما يخص حالة الري بمنطقة وادي النقرة.. أشار الدكتور سويلم إلى حرصه على متابعة حالة الري بزمام وادي النقرة، التي كانت تشهد العديد من التحديات سابقًا، والتي تم حسمها بمجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ عمليات صيانة لعدد (١١) محطة رفع، وتنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادي النقرة والترع الفرعية الآخذة منها. كما يجري حاليًا تطبيق وتقييم تجربة المقاومة الحيوية للحشائش الغاطسة بالترعة باستخدام أسماك المبروك تمهيدًا لتعميمها، فضلًا عن الاستمرار في عمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة.

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الري، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، وأجهزة وزارة الكهرباء والمحافظة، بشأن تشغيل محطات النقرة، ومتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها، بما يتوافق مع متطلبات الري بالمنطقة.