محمد طارق أضا : رحلة البحث عن العدل .. الكرة يوم ليك ويوم عليك

عبر الإعلامي محمد طارق اضا عن رؤيته لمشهد الكرة الحالي، مؤكدًا أن العدالة يجب أن تكون للجميع دون استثناء، وليس لفئة أو جمهور بعينه.

وكتب مقدم برنامج الماتش علي صدى البلد عبر حسابه على فيسبوك: "رحلة البحث عن العدل .. الكورة يوم ليك ويوم عليك، وأوحش حاجة إن كل جمهور بيفكر في نفسه وبس. جميل إنك تطلب العدل، بس مش لنفسك فقط! المفروض العدل للجميع".

وأضاف: "أنا مش بتكلم عن نادي بعينه أو جمهور بعينه، أنا بتكلم عن الجميع.. الإصلاح مش محتاج نعند مع بعض، الإصلاح بيكون لما الكل يحط إيده في إيد بعض، والمطالبة بالعدل والإصلاح تكون للجميع".