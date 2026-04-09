أضا يكشف عقوبة محمد الشناوي بعد خناقة حكم مباراة سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي محمد طارق أضا العقوبة المنتظرة توقيعها على محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، بعد طرده عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي انتهت بالتعادل.

واستعرض محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، اللائحة الخاصة بالعقوبات من قبل لجنة المسابقات الخاصة بالدوري المصري، مشيرًا إلى أن محمد الشناوي سيعرض نفسه لعقوبة من 3 إلى 4 مباريات.

وعلّق أضا قائلًا: «الشناوي لو طُبق عليه عقوبة من هذه العقوبات من الممكن ألا نجده في كأس العالم مع منتخب مصر».

وأوضح قائلًا: «الشناوي لن يتواجد حتى على مقاعد بدلاء الأهلي في المباريات المقبلة بل إنه سيكون خارج قائمة المباريات بشكل كامل وهو ما يهدد مسألة تواجده مع المنتخب في كأس العالم».

وكشف محمد أضا عن أن محمد الشناوي حاول التواصل مع حكم المباراة صباح اليوم، متسائلًا: «هل لو تواصل معه من الممكن ألا يكتب الحكم في تقريره شيء يدين اللاعب؟».