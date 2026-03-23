طلب الرحيل .. إعلامي يكشف مفاجأة عن مصير محمد الشناوي مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي من الاستمرار خلال الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر “فيسبوك”: "محمد الشناوي طلب الرحيل عن الأهلي؛ حال استمرار عدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

من جانب آخر، استقرت إدارة الكرة بالأهلي علي خطة شاملة لتصحيح الأمور داخل قطاع الكرة بالقلعة الحمراء؛ بعد وداع دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي.

وقررت إدارة الكرة، إجراء تغييرات موسعة في قطاع الكرة، أبرزها تغيير شامل في إدارة التعاقدات، وإقالة أسامة هلال المدير الحالي، مع ترشيح الدكتور عصام سراج لتولي المنصب.

كما تقرر إقالة لجنة التخطيط للكرة وإلغاء المسمى، مع نقل الصلاحيات الكاملة الخاصة باللجنة إلى ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، بجانب اعتماد أسماء وكوادر؛ لتعويض دور اللجنة الاستشاري الخاص بالتخطيط، لمناصب فاعلة، ضمن إعادة هيكلة قطاع الكرة التي تتم حاليا، ولن تعلن نهائيا إلا بعد حسم مسابقة الدوري الممتاز.

كما استقرت إدارة الكرة على إجراء تغيير شامل في قطاع الناشئين، وكذلك رحيل إدارة الإسكاوتنج بشكل كامل، والاستعانة بشركة متخصصة.