منافس الزمالك .. راموفيتش يقود شباب بلوزداد لموسم مميز

قدّم سيد راموفيتش موسمًا مميزًا مع شباب بلوزداد، بعدما قاد الفريق لتحقيق نتائج قوية على مختلف الأصعدة المحلية والقارية.

وخاض الفريق تحت قيادته 34 مباراة هذا الموسم، نجح خلالها في تحقيق 18 انتصارًا، مقابل 12 تعادلًا، بينما تلقى 4 هزائم فقط، في مؤشر واضح على الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية.

ولم تتوقف إنجازات المدرب عند هذا الحد، إذ نجح في قيادة شباب بلوزداد إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي كأس الجزائر، ليؤكد حضوره القوي ومنافسته الجادة على أكثر من لقب خلال الموسم الجاري.