إنبي يطمئن على أماني مسعد محمود لاعبة فريق الكرة النسائية

حرص عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي على زيارة اللاعبة أماني مسعد محمود لاعبة فريق الكرة النسائية، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية في الغضروف الخارجي.

وخلال الزيارة، نقل عماد جابر دعم مجلس إدارة نادي إنبي، بقيادة الأستاذ أيمن الشريعي، مؤكدًا حرص النادي على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والدعم اللازم للاعبة حتى تتماثل للشفاء التام.

كما أعرب الجهاز الفني لفريق الكرة النسائية عن دعمه الكامل للاعبة خلال فترة العلاج والتأهيل، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب.