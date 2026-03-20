حياة أو موت.. الشناوي يتحدث عن مواجهة الأهلي والترجي

أكد محمد الشناوي حارس فريق الأهلي ان مواجهة الترجي التونسي غدًا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هامة للغاية قائلا " المباراة حياة أو موت".

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة الاهلي والترجي: "خسرنا الشوط الأول ولدينا شوط آخر غدًا واللاعبون كلهم في كامل تركيزهم، وربنا يكرمنا وتبقى هدية العيد من الأهلي".

وأضاف: "نحن نسعى دائمًا للوصول إلى النهائي والتتويج باللقب، والمباراة غدًا مهمة جدًا رغم غياب الجمهور، ولكن اللاعبين يدركون أهمية اللقاء جيدًا".

وتابع الشناوي: “غياب الجمهور سيؤثر ولكن ليس تأثيرًا كبيرًا لأننا نشعر بروحهم معنا، واللاعبون يدركون أهمية المباراة جيدًا”.