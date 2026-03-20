توروب عن إياب الترجي: نحتاج التسجيل غدًا ولا ألتفت لشائعات رحيلي عن الأهلي

علق الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي علي إياب الترجي غدا السبت في دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب المدير الفني للأهلي عبر المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي غدا السبت:

أتمنى أيضا أن يكون غدا يوم مميز للنادي الأهلي ولقد خسرنا الشوط الأول من مباراة الترجي في تونس 1-0 ولكن ما زالت المباراة مفتوحة وهناك شوط آخر غدًا في القاهرة، قمنا بالتحضير جيدًا لمباراة الغد وراجعنا أخطائنا ونستعد بشكل جيد.

وتابع : نحتاج التسجيل غدًا من أجل التأهل والكل لديه دور هجومي والكل لديه دور دفاعي، ونحتاج رفع أداء الفريق بالكامل هجوميًا.

واصل توروب: أعلم أنه من وقت ما تعاقدت مع النادي الأهلي ومطلوب مني الفوز بالألقاب وهذا ما جعلني آتي إلى هنا مع نادي يتمتع بالكثير من الطموح.. ولا أشغل بالي بما يُقال بشأن رحيلي ولكني أركز على تطوير اللاعبين للفوز.

وقال توروب أيضا: اللاعب طبيعي أن يلعب في المركز الذي أبلغه له، نحن لسنا في سوبر ماركت، وأنا أضع اللاعب في أفضل مكان أرى أنه يستطيع مساعدة الفريق فيه.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب خسر في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي بهدف دون رد خارج الديار.