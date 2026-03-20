غامض.. توروب يكشف مصير بن رمضان في إياب الأهلي والترجي

كشف الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مصير مشاركة التونسي محمد علي بن رمضان في إياب الترجي غدا السبت في دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب المدير الفني للأهلي عبر المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي غدا السبت:

لقد تحدثت مع بن رمضان بالأمس بخصوص قراري بعدم السماح له باللعب في لقاء الذهاب، وذلك أيضًا من أجل حمايته.

تابع توروب: بالطبع، ليس من السهل العودة إلى بلدك وإلى ناديك القديم، وفي الواقع تكون لديك الرغبة في خوض مباريات كهذه لأنها مهمة جداً بالنسبة لك.أضاف: يجب عليَّ طبعاً التفكير في الحالة العامة، وفي الفريق، وما أراه الأنسب لمصلحة المجموعة، ومع ذلك أحاول دائماً حماية اللاعب.

وقال توروب أيضا: بن رمضان لاعب رائع، وقد تدرّب بشكل جيد للغاية؛ لذا فهو بالطبع جزء من القائمة غداً. أما بخصوص مشاركته وتأثيره في المباراة، فلا يمكنني إخبارك بذلك الآن.يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب خسر في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي بهدف دون رد خارج الديار.