مفاجأة في عدم مشاركة بن رمضان مع الأهلي أمام الترجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعب محمد علي بن رمضان بسبب قرار عدم السماح له باللعب في لقاء الذهاب.

محمد علي بن رمضان

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توروب المدير الفني للأهلي ..لقد تحدثت مع بن رمضان بالأمس بخصوص قراري بعدم السماح له باللعب في لقاء الذهاب، وذلك أيضًا من أجل حمايته. بالطبع، ليس من السهل العودة إلى بلدك وإلى ناديك القديم، وفي الواقع تكون لديك الرغبة في خوض مباريات كهذه لأنها مهمة جداً بالنسبة لك".

وتابع :"من ناحية أخرى، يجب عليَّ طبعاً التفكير في الحالة العامة، وفي الفريق، وما أراه الأنسب لمصلحة المجموعة، ومع ذلك أحاول دائماً حماية اللاعب. بن رمضان لاعب رائع، وتدرّب بشكل جيد للغاية؛ لذا فهو بالطبع جزء من القائمة غداً. أما بخصوص مشاركته وتأثيره في المباراة، فلا يمكنني إخبارك بذلك الآن".

وكان قد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب فتح باب المران الختامي مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة فريق الترجي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا أمام وسائل الإعلام المختلفة.

ومن المقرر أن يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المران الختامي استعدادًا لمواجهة الترجي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة علي ملعب مختار التتش.

ويستضيف في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق الترجي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الأهلي والترجي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا.

كما تنقل قناة أون تايم سبورت الأرضية مباراة الأهلي والترجي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا.