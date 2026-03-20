قائمة منتخب إسبانيا استعدادا لمواجهة مصر وديا في معسكر مارس

أعلن دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قائمة الماتادور استعدادا للمشاركة في معسكر شهر مارس الجاري.

ويخوض منتخب اسبانيا مباراة ودية أمام نظيره منتخب مصر الوطني يوم 31 مارس الجاري في برشلونة استعدادا للمشاركة ضمن منافسات مونديال 2026 بأمريكا.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا استعدادا لودية منتخب مصر في شهر مارس علي النحو التالي:

في حراسة المرمى: خوان جارسيا- آوناي سيمون- دافيد رايا- أليكس ريميرو

في خط الدفاع: بيدرو بورو- باو كوبارسي- جريمالدو- ليورنتي- لابورت- دين هويسن- مارك كوكوريلا- موسكيرا

في خط الوسط: رودري- بيدري- فورنالس- داني أولمو- مارتن زوبيميندي- كارلوس سولير- فيرمين لوبيز

في خط الهجوم: أندير بارينتكسيا- أليكس باينا- فيكتور مونوز- لامين يامال- أوريزابال- بورخا إيجلسياس- يريمي بينو- فيران توريس