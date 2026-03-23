أخويا .. كهربا يهنئ أحمد فتوح بعيد ميلاده

حرص محمود كهربا، لاعب نادي إنبي، على تهنئة أحمد فتوح لاعب الزمالك في عيد ميلاده.

وشارك كهربا عبر ستوري انستجرام صورة فتوح، وعلق: “كل سنة وانت طيب يا اخويا”.

وانضم اليوم الاثنين أربعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى معسكر منتخب مصر، وهم ناصر منسي، المهدي سليمان، أحمد فتوح، وحسام عبد المجيد.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي السعودية وإسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

الزمالك ينهي مهمته الإفريقية بنجاح

جاء انضمام الرباعي عقب انتهاء مشاركتهم مع الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث نجح الفريق في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي. وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب بالقاهرة، بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1، ليحسم الفريق التأهل بمجموع المباراتين.