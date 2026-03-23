زيدان يقترب من تدريب منتخب فرنسا بعد كأس العالم

كشفت تقارير صحفية، أبرزها شبكة ESPN، عن وجود اتفاق شفهي بين الفرنسي زين الدين زيدان والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لتولي تدريب منتخب فرنسا عقب نهاية بطولة كأس العالم المقبلة.

وبحسب ما ورد، فإن زيدان يُعد المرشح الأبرز لخلافة المدرب الحالي، في ظل رغبة الاتحاد الفرنسي في إسناد المهمة لأسطورة الديوك خلال المرحلة القادمة، خاصة مع خبراته الكبيرة على مستوى التدريب.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن تفاصيل التعاقد أو موعد تولي المهمة، إلا أن المؤشرات تؤكد اقتراب حسم الملف بشكل نهائي بعد انتهاء المونديال.

ويُعد زيدان من أبرز المدربين في السنوات الأخيرة، حيث حقق نجاحات كبيرة مع ريال مدريد، ما يجعله خيارًا مثاليًا لقيادة منتخب فرنسا في المرحلة المقبلة.