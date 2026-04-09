بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. الذهب يستقر عند 7220 جنيهًا

استقر سعر الذهب في مساء تعاملات اليوم الخميس الموافق 9-7-2026، علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وشهدت اسعار الذهب ثباتاً محدودًا بعد زيادته بقيمة بلغت 70 جنيهًا قبل ساعتين على مستوي الاعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 7220 جنيهًا.

سعر عيار 24 اليوم

سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8251 جنيهًا للشراء و 8194 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22اليوم

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7563 جنيهًا للشراء و 7511 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 21اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7220 جنيهًا للشراء و 7170 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6188 جنيها للشراء و 6145 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 57.76 ألف جنيه للشراء و 57.36 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب 4797 دولارا للشراء و 4796 دولارا للبيع.