رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل مستمرة في ترشيد الإنفاق لتوفير الاحتياطيات من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية .

وأضاف رئيس الوزراء أن الاكتشافات المؤكدة للمواد البترولية سوف تعمل على توفير المواد البترولية لمصر مؤكدا أن هذا العام سوف يشهد المزيد من الاكتشافات البترولية .

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت قرار بزيادة أسعار الكهرباء لافتا إلى أن الحكومة تحملت زيادة الشريحة السكنية إلا التي تزيد على 2000 كيلو وات مشيرا الى ان الحكومة تعمل علي عدم تحميل المواطن أعباء جديدة.

ووأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعديل مواعيد غلق المحال التجارية، حيث سيتم مدها إلى الساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل الجاري.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الجديدة، أن ذلك يأتي بعد تحسن الظروف الإقليمية، والتراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.

ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، وعدد من الوزراء والمسؤولين.