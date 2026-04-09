الهلال الأحمر: 160 قافلة مساعدات ضمن قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة

أكدت أمال إمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أننا نحرص على تنويع المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها لقطاع غزة سواء كانت غذاء أم مواد إغاثة.



وقالت امال إمام في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" وصلنا إلى 160 قافلة مساعدات ضمن قوافل زاد العزة منذ يونيو 2025 وحتى الآن ".



وأضافت امال إمام :" القافلة الواحدة لا تقل 150 لـ 200 شاحنة مساعدات والهلال الأحمر يواصل بذل المجهودات لإيصال المساعدات بشكل يومي إلى الأشقاء في غزة".



وتابعت امال إمام :" الهلال الأحمر المصري على أتم الاستعداد والجاهزية لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ويتم التنسيق مع الجهات الدولية والحكومات والجهات المحلية لإيصال المساعدات لغزة ".

