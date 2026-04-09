حادثة صادمة.. غضب واسع في السودان بعد نبش قبر الشيخ محمد أحمد الفكي

أثار نبش قبر الشيخ محمد أحمد الفكي حالة من الغضب والاستياء العارم في الشارع السوداني، وسط موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون الواقعة انتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى وتعديًا على الرموز الدينية.

وتداول نشطاء مقاطع وصوراً توثق لحظة نبش القبر، ما زاد من حالة الاحتقان، ودفع العديد من الأصوات للمطالبة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.

في المقابل، برزت تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التصرف، سواء كانت قانونية أو ذات خلفيات أخرى.

الواقعة أعادت إلى الواجهة قضية احترام المقابر في السودان، خاصة في ظل الظروف السياسية والاجتماعية المضطربة التي تمر بها البلاد، حيث يخشى البعض من تصاعد مثل هذه الأحداث وما قد تسببه من توترات إضافية داخل المجتمع.





وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة، يبقى الشارع السوداني في حالة ترقب وغضب، مطالباً بكشف الحقيقة الكاملة وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع المثيرة للجدل



