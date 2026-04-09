مجتبى خامنئي: إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة.. وشعبنا انتصر

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن إيران لا تسعى للحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال مجتبى خامنئي: ينبغي أن يتواصل حضور الشعب الإيراني في الميدان".

وأضاف مجتبى خامنئي: قواتنا المسلحة حولت الحرب إلى انتصار كبير رغم ما تعرضت له إيران من هجمات".

وأكمل مجتبى خامنئي: “إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة، وإيران عازمة على الثأر لزعيمها الراحل علي خامنئي”.

ولفت مجتبى خامنئي:" الشعب الإيراني انتصر في المعركة.. والدولة تحولت إلى قوة عظمى"، مضيفا:" إعلان المفاوضات مع أمريكا لا يعني انسحابنا من ميدان المعركة".