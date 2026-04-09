محمود مرجان: وقف إطلاق النار في حرب إيران ثمرة للجهود المصرية

أكد النائب محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات المصرية المكثفة خلال الفترة الأخيرة لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري بين إيران وعدد من القوى الدولية، مشيرًا إلى أن نجاح المساعي الدبلوماسية في الوصول إلى حالة من خفض التوتر يعكس ثقل ومصداقية السياسة الخارجية المصرية على الساحة الدولية.

وأوضح مرجان، في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر تتحرك دائمًا وفق رؤية متوازنة تهدف إلى احتواء الأزمات ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع، لافتًا إلى أن اتصالات القاهرة المستمرة مع مختلف الأطراف أسهمت في تهيئة المناخ الملائم لوقف إطلاق النار، وتعزيز فرص العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التهدئة الحالية تمثل فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة، وفتح آفاق جديدة للحلول السياسية بعيدًا عن لغة القوة، مؤكدًا أن استمرار التصعيد كان سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار نائب الجيزة إلى أن وقف العمليات العسكرية له انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق باستقرار أسعار الطاقة وتقليل اضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس بدوره على خفض معدلات التضخم وتحسين مناخ الاستثمار.

واختتم النائب محمود مرجان حديثه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للسلام والاستقرار، وركيزة أساسية في جهود إحلال التهدئة في المنطقة، انطلاقًا من دورها التاريخي ومسؤوليتها الإقليمية.