بعد حرب إيران .. شرطة الاحتلال تشتري 49 مركبة لحماية الضباط الإسرائيليين

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تعتزم شراء 49 مركبة مدرعة إضافية بتكلفة تقارب 3.1 مليون شيكل (850 ألف دولار أمريكي) بعد الحرب ضد إيران.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن لجنة المناقصات التابعة لشرطة الاحتلال اتخذت هذا القرار، وهي الجهة المخولة بإبرام العقود دون طرح مناقصة في حالات الطوارئ.

ووفقًا للوثائق، فإن خلفية هذا الطلب هي المواجهة مع إيران ففي ضوء التهديدات، برزت حاجة ملحة لنشر مركبات مدرعة لحماية الضباط الإسرائيليين العاملين في الميدان.

ويأتي هذا بعد أن اشترت شرطة الاحتلال الشهر الماضي 72 مركبة مدرعة بقيمة 5 ملايين شيكل (1.4 مليون دولار أمريكي).

وتشير البيانات المقدمة إلى اللجنة إلى أنه على الرغم من عمليات الشراء السابقة، لا يزال هناك نقص كبير في المركبات المدرعة يبلغ حوالي 200 مركبة في جميع وحدات الشرطة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها قد تحتاج إلى عمليات شراء إضافية في المستقبل.