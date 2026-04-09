طوفان التعويضات .. إسرائيل تتلقى 28 ألف طلب بسبب دمار الممتلكات في حرب إيران

أعلنت مصلحة الضرائب في دولة الاحتلال، يوم الخميس، أن ما يقارب 30 ألف إسرائيلي قدّموا طلبات تعويض عن أضرار الممتلكات منذ بدء الحرب ضد إيران.

ووفقًا لمصلحة الضرائب الإسرائيلية، تعمل حاليًا 65 فرقة من فرق صندوق التعويضات في مختلف أنحاء دولة الاحتلال لمساعدة المدنيين الذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم جراء الحرب.

كما يتواجد فريق متخصص في ضريبة الممتلكات في الفنادق في جميع أنحاء إسرائيل، لمساعدة النازحين، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وبلغ إجمالي طلبات التعويض عن أضرار الممتلكات 28,237 طلبًا منذ بدء الحرب، منها 18,408 طلبات لأضرار في المباني، و6,617 طلبًا لأضرار في المركبات، و2,594 طلبًا لأضرار في محتويات المباني وتجهيزاتها، و618 طلبًا لأضرار أخرى.

توصي مصلحة الضرائب ببرنامج المسار السريع لمطالبات أضرار الممتلكات، ويُتاح برنامج المسار السريع لمطالبات الأضرار فقط للأضرار التي تقل قيمتها عن 30,000 شيكل إسرائيلي.