الذكرى الـ40 لاغتيال خامنئي.. الحرس الثوري: سنقتدي بفكر قائد الأمة

في الذكرى الأربعين لاغتيال ما وصفه بـ«القائد الأمة»، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، أكد فيه أن فكر علي خامنئي يمثل «منظومة شاملة للقيادة والحكم»، مشددًا على أن طهران ستواصل السير على نهجه «بقوة وعزيمة».

وقال الحرس الثوري، في بيانه، إن «نهاية الحقبة السوداء للاستكبار في المنطقة جاءت ببركة دماء الشهيد القائد»، معتبرًا أن اغتياله شكل نقطة تحول تاريخية أدت إلى «نهضة الشعب الإيراني» وتعزيز مسار المقاومة في مواجهة ما وصفه بـ«الهيمنة الغربية». وأضاف البيان أن «شهادة القائد الأمة لم تكن نهاية، بل بداية لمرحلة جديدة من الصمود والتقدم».

وأشار البيان إلى أن «المقاومة ووحدة الشعب الإيراني، إلى جانب الضربات التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية، وتراجع المعتدين، كانت جميعها جزءًا من بركات شهادة القائد»، في إشارة إلى التطورات العسكرية والسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

كما أكد الحرس الثوري أن إيران تمكنت من تعزيز موقعها الإقليمي رغم الضغوط والعقوبات.

وفي لهجة تعكس استمرار النهج السياسي والعسكري ذاته، شدد الحرس الثوري على أن «فكر القائد الأمة يشكل منظومة متكاملة للقيادة والحكم»، موضحًا أن هذه المنظومة ستظل مرجعًا أساسيًا في إدارة الدولة وتوجيه سياساتها الداخلية والخارجية.

وأضاف أن «الأجيال الجديدة في إيران ستقتدي بهذا الفكر، وستحافظ على مبادئ الثورة واستقلال القرار الوطني».

كما تضمن البيان تجديد العهد مع مجتبى خامنئي، الذي وصفه بـ«قائد الثورة والجمهورية الإسلامية»، مؤكدًا الالتزام بمواصلة «طريق الشهيد القائد الأمة» ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، واستمرار المواجهات غير المباشرة بين إيران وخصومها، إضافة إلى الضغوط الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

ويرى مراقبون أن استحضار ذكرى اغتيال خامنئي في هذا التوقيت يحمل رسائل سياسية متعددة، أبرزها التأكيد على وحدة الجبهة الداخلية، واستمرار نهج «المقاومة» كخيار استراتيجي.

كما يعكس البيان محاولة لتعزيز الشرعية السياسية من خلال ربط الحاضر بإرث القيادة السابقة، وإبراز ما تعتبره طهران «إنجازات» تحققت نتيجة هذا النهج، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي.

ويؤكد الحرس الثوري، من خلال خطابه، أن إيران لن تتخلى عن سياساتها الحالية، بل ستسعى إلى تطويرها بما يتناسب مع التحديات المتزايدة.