الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من تباين درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس يوم الجمعة 10 أبريل 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. ويسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة أو حار نهاراً، بينما يعاود الانخفاض ليصبح مائلاً للبرودة أو بارداً ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة:

تظهر الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة:

تتساقط أمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

سحب منخفضة ورذاذ:

توجد فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة، مما قد ينتج عنه سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي.

كما تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين (30 إلى 35 كم/س) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 | الصغرى 16

السواحل الشمالية: العظمى 22 | الصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 29 | الصغرى 13

جنوب الصعيد: العظمى 30| الصغرى 18