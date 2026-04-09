الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

العبور مقابل العملات المشفرة.. كيف يمكن لـ إيران تحصيل رسوم مضيق هرمز بالبيتكوين؟

كيف يمكن لـ إيران تحصيل رسوم مضيق هرمز بالبيتكوين؟
كيف يمكن لـ إيران تحصيل رسوم مضيق هرمز بالبيتكوين؟
شيماء عبد المنعم

في تطور يعكس تحولا نوعيا في أدوات النفوذ المالي، تعمل إيران على تطوير نموذج تقني متكامل لتحصيل رسوم عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز باستخدام العملات الرقمية، في خطوة قد تعيد تشكيل آليات التجارة في أحد أهم الممرات الحيوية عالميا.

ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع هدنة مؤقتة بين طهران وواشنطن، أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أتاح مساحة لطرح ترتيبات جديدة لإدارة الملاحة في المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.

منظومة تقنية متعددة المراحل

تشير التقديرات إلى أن الخطة الإيرانية لا تقتصر على فرض رسوم، بل تعتمد على بنية رقمية متكاملة تقوم على ثلاث مراحل رئيسية:

1. تدقيق رقمي مسبق للسفن:

تلزم شركات الشحن بتقديم بيانات تفصيلية قبل العبور، تشمل ملكية السفينة، وحمولتها، ومسارها، وبيانات التتبع البحري AIS، وتخضع هذه البيانات لعملية فحص لتحديد:

- السماح بالمرور أو منعه
- قيمة الرسوم وفق معايير تشغيلية وجيوسياسية
 

بيتكوين

2. تسعير خوارزمي مرن:

تعتمد الرسوم على نموذج تسعير ديناميكي يرتبط بحجم الشحنة ونوع الناقلة، حيث:

- تحتسب الرسوم غالبا لكل برميل نفط
- وقد تصل إلى نحو مليوني دولار للناقلة الواحدة


3. الدفع عبر العملات الرقمية:

تمثل هذه المرحلة جوهر الابتكار في الخطة، حيث يتم تحصيل الرسوم باستخدام عملات مشفرة مثل بيتكوين، بعيدا عن النظام المالي التقليدي، وتتم المعاملات:

- خارج شبكة التحويلات البنكية العالمية SWIFT
- عبر محافظ رقمية مخصصة
- بسرعة نسبية ودون المرور بالمؤسسات المالية الغربية

ما يمنح طهران قدرة أكبر على تجاوز القيود والعقوبات المالية.

التنفيذ الميداني: ربط رقمي بأدوات سيادية

بعد إتمام الدفع:

- تحصل السفينة على رمز عبور رقمي
- يتم التحقق منه عبر قنوات اتصال بحرية
- وقد ترافقها وحدات بحرية إيرانية أثناء المرور

ويعكس هذا الدمج بين التكنولوجيا والقدرات العسكرية نموذجا هجينا لإدارة الممرات الاستراتيجية.

تحديات تقنية وتشغيلية

رغم الطموح، تواجه الخطة عدة عقبات:

- السيولة: صعوبة تنفيذ معاملات ضخمة دون التأثير على سوق العملات الرقمية
- قابلية التتبع: إمكانية رصد التحويلات عبر تقنيات تحليل البلوكشين
- القبول الدولي: تردد شركات الشحن والتأمين في الامتثال لنظام غير تقليدي
 

نحو نظام مالي مواز؟

يرى خبراء أن ما تطوره إيران يتجاوز كونه رسوم عبور، ليشكل محاولة لبناء:

- نظام دفع سيادي قائم على البلوكشين خارج هيمنة الدولار

وفي حال نجاحه، قد يمثل بداية لاستخدام العملات الرقمية في تجارة الطاقة الثقيلة، أو نموذجا تجريبيا يصطدم بتعقيدات التطبيق على نطاق واسع

وبين الطموح التقني والواقع الجيوسياسي، يبقى مستقبل هذا النظام مرهونا بمدى قدرة إيران على فرضه عمليا في واحد من أكثر الممرات حساسية في العالم.

