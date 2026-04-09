قطار النزهة | إعلان عاجل من السكة الحديد بأسعار مخفّضة للسفر في إجازة شم النسيم
الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل
الوزراء: إقامة مشروع لتصنيع الأثاث بالاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة بنظام المناطق الحرة
الوزراء يوافق على مدّ تقديم طلبات التصالح في مخالفات للبناء 6 أشهر
قرار عاجل بـ الكاف بـ إيقاف نجم نهضة بركان عامين في تعاطي المخدرات
من مريوط.. البابا تواضروس يكشف أسرار خميس العهد الثلاثة | صور
الوزراء يوافق علي مد مهلة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 3 أشهر
الوزراء يوافق على تعديل قانون الجمارك
لأول مرة .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم
بني سويف تعتزم تخصيص مدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات
جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم
حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل
أخبار العالم

إيران تستخدم الذكاء الاصطناعي للسخرية من ترامب .. من ينتصر في حرب الميمز؟

محاولات للتحكم في فرض سردية النصر
في تطور يعكس انتقال الصراع من الميدان العسكري إلى الفضاء الرقمي، كشفت تقارير إعلامية دولية عن استخدام مجموعات موالية لإيران تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى دعائي واسع الانتشار، يستهدف التأثير على الرأي العام العالمي، والسخرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سياق الحرب الجارية مع الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.

ووفق تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، فقد لجأت هذه المجموعات إلى إنتاج مقاطع رسوم متحركة وصور مولدة بالذكاء الاصطناعي، من بينها فيديو يظهر رجلاً إيرانياً يشوي طائرات أمريكية على هيئة “كباب”، في محاولة رمزية لتصوير تفوق طهران في المواجهة.

سلاح دعائي جديد في معركة الرواية

يرى محللون أن هذه المواد ليست مجرد سخرية عابرة، بل جزء من استراتيجية إعلامية ممنهجة تهدف إلى "السيطرة على السردية" المرتبطة بالحرب، والتأثير على الجمهور الغربي تحديداً.

وفي هذا السياق، قال الباحث في الذكاء الاصطناعي بجامعة كامبريدج إن الهدف الإيراني يتمثل في خلق حالة من السخط داخل المجتمعات الغربية تجاه الحرب، بما قد يدفع الحكومات إلى التراجع عن مواقفها. وأوضح أن ما يجري هو “حرب دعائية بامتياز”.

محتوى موجه بعناية للجمهور الأمريكي

اللافت في هذه الحملة هو أن المحتوى المنشور يتميز بإتقان اللغة الإنجليزية وفهم عميق للثقافة الأمريكية، حيث استخدمت الميمز إشارات إلى قضايا داخلية أمريكية، مثل الانقسامات داخل قاعدة ترامب، والجدل حول صحته، إلى جانب توظيف عناصر من الثقافة الشعبية.

كما ظهرت سلسلة من المقاطع بأسلوب أفلام "ليغو"، تتضمن رسائل هجومية ضد الإدارة الأمريكية، في مؤشر على تطور أدوات الدعاية الرقمية وقدرتها على جذب ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويرجّح خبراء أن هذه الحملات لا تتم بشكل عشوائي، بل تقف وراءها جهات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحكومة الإيرانية، خاصة في ظل القيود الصارمة التي تفرضها طهران على الإنترنت داخلياً، ما يجعل تنفيذ مثل هذه العمليات دون غطاء رسمي أمراً صعباً.

كما أعادت وسائل إعلام رسمية إيرانية نشر بعض هذه المواد، ما يعزز فرضية التنسيق بين الجهات الإعلامية والدوائر الرسمية في إدارة هذه الحرب الرقمية.

تصعيد رقمي موازٍ للتوتر العسكري

تأتي هذه التطورات في سياق أوسع من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، والذي بدأ بضربات مشتركة في نهاية فبراير الماضي، قبل أن يتم الإعلان لاحقاً عن وقف إطلاق النار، وسط بقاء العديد من الملفات العالقة دون حل.

ورغم الهدنة، لا تزال المعركة مستمرة على مستوى “الرواية”، حيث تسعى كل الأطراف إلى تثبيت صورة الانتصار أمام جمهورها الداخلي والخارجي.

في المقابل، يشير محللون إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا يبدوان منخرطين في حملة دعائية مماثلة بنفس الكثافة والتوجه، حيث يظل المحتوى الأمريكي موجهاً بشكل أساسي للجمهور الداخلي، بينما تواجه أي محاولات للتأثير داخل إيران صعوبات كبيرة بسبب القيود المفروضة على الإنترنت.

كما يعكس هذا المشهد تحولاً واضحاً في طبيعة الحروب الحديثة، حيث لم تعد المواجهة تقتصر على الأسلحة التقليدية، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أداة رئيسية في تشكيل الرأي العام والتأثير على مواقف الشعوب.

ويرى خبراء أن هذه "حرب الميمز" قد تكون مؤشراً على تغير ميزان القوة الإعلامية عالمياً، خاصة مع قدرة أطراف غير تقليدية على منافسة الهيمنة الغربية في مجال التأثير الإعلامي، ولو بشكل غير مباشر.

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

ترشيحاتنا

دعاء الحفظ من كل شر

دعاء الحفظ من كل شر .. كلمات مأثورة للتحصين أمام الابتلاءات

دعاء يحميك من المصائب المفاجئة

دعاء يحميك من المصائب المفاجئة .. ردده الآن

جانب من توقيع البروتوكول

الأوقاف : تعزيز التوعية الصحية عبر المساجد في المناطق الأكثر احتياجًا

بالصور

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد