بعد 40 يوما من اغتيال خامنئي.. المرشد الإيراني: انتصرنا على العدو وبلادنا قوة عظيمة

أصدر المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، بياناً مكتوباً قال فيه إن طهران "لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تتنازل عن حقوقها".

وجاء البيان بمناسبة مرور أربعين يوماً على اغتيال والده المرشد الراحل علي خامنئي .

وأضاف البيان: "يجب أن يستمر وجود الشعب في الميدان كما استمر طوال الأربعين يوماً الماضية. أنتم، أيها الشعب، كنتم المنتصرين الحقيقيين في الميدان".

وأشار إلى أن المستكبرون في العالم أظهروا صورتهم عندما أقدموا على قتل أطفالنا، ورغم الضربات التي وجهها العدو حولت قواتنا المسلحة الحرب إلى انتصار كبير.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد عضو بارز في المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لهيئة البث العامة "كان" أن : "ترامب قضى على الأمر. لن يكون هناك عودة للقتال خلال أسبوعين. الوضع الحالي يسمح للإيرانيين بإعادة البناء".