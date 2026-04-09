السمنة تسبب أنواعاً أخطر أنواع السرطان.. احرص على فقدان الوزن

كشفت دراسة طبية حديثة أن السمنة وزيادة الوزن قد تكونان مرتبطتين بعدد أكبر من أنواع السرطان مقارنة بالتقديرات السابقة، فيما أكد الباحثون أن إنقاص الوزن يعد من أقوى وسائل الوقاية من الأمراض السرطانية.

السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان

ووفقاً للبيانات الصحية، يرتبط أكثر من 18 ألف حالة سرطان يمكن الوقاية منها في بريطانيا بالسمنة، مما يجعلها ثاني أكبر عامل خطر بعد التدخين، وفقا لما نشر في صحبفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشير الإحصاءات، إلى أن حوالي 28٪ من البالغين في إنجلترا يعانون من السمنة (مؤشر كتلة الجسم فوق 30)،ونحو 36٪ يعانون من زيادة الوزن (BMI أكثر من 25).

نتائج الدراسة الجديدة

وأعتمدت الدراسة التي نُشرت في مجلة JAMA Oncology على تحليل بيانات من المملكة المتحدة وألمانيا والسويد لدراسة العلاقة بين السمنة والسرطان.

وأظهرت النتائج أن السمنة ارتبطت بنسبة 7.2٪ من سرطانات الجهاز الهضمي خلال أول 4 سنوات من القياس، النسبة ارتفعت إلى 17.7٪ عند متابعة الحالات لفترة أطول.

ويرى الباحثون أن العلاقة بين السمنة والسرطان ربما كانت أقل تقديراً من الواقع، لأن بعض المرضى قد يفقدون الوزن بسبب السرطان قبل التشخيص.

دهون البطن مؤشر أخطر من الوزن

كما أظهرت الدراسة، أن زيادة الوزن لفترات طويلة تزيد خطر سرطان القولون، ومحيط الخصر قد يكون مؤشراً أدق من الوزن العام خاصة لدى الرجال.

ووجد الباحثون، أن الرجال الذين لديهم دهون بطن مرتفعة يواجهون خطر أعلى بنسبة 25٪ للإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة.

الخطر يبدأ قبل مرحلة السمنة

ومن النتائج المهمة أيضاً أن خطر السرطان قد يبدأ بالارتفاع حتى قبل الوصول إلى مرحلة السمنة، أي عند مستويات وزن تعتبر حالياً ضمن فئة "زيادة الوزن".

توصيات للوقاية من السرطان

وأكد الباحثون أن مكافحة السمنة يجب أن تكون جزءاً أساسياً من استراتيجيات الصحة العامة، من خلال:

ـ الحفاظ على وزن صحي

ـ اتباع نظام غذائي متوازن

ـ ممارسة النشاط البدني

ـ تقليل الأطعمة المصنعة

ـ المتابعة الطبية الدورية

وأشار الخبراء، إلى أن الوقاية من السمنة قد تساعد أيضاً في تقليل مخاطر أمراض أخرى مثل:

السكري

أمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم