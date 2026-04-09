الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم في مصر 9 أبريل 2026.. تراجع بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 9 أبريل 2026.. تراجع بالبنوك
سعر الدولار اليوم في مصر 9 أبريل 2026.. تراجع بالبنوك
عبد الفتاح تركي

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026 داخل البنوك الحكومية والخاصة، في ظل متابعة مستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين لحركة سوق الصرف، خاصة مع التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار العملات الأجنبية في مصر.

ويأتي هذا الانخفاض في سعر الدولار ليعكس حالة من التحرك المحدود داخل القطاع المصرفي، حيث سجلت الأسعار فروقًا طفيفة بين البنوك المختلفة، مع استقرار نسبي في نطاق التداول، وهو ما يهم شريحة واسعة من المتعاملين في السوق سواء من الأفراد أو الشركات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم 53.20 جنيه للبيع، و53.07 جنيه للشراء، ليعكس هذا السعر متوسط التعاملات الرسمية داخل السوق المصرفي المصري، والذي تستند إليه باقي البنوك في تحديد أسعارها.

ويُعد سعر البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا لحركة الدولار داخل مصر، حيث يعكس الاتجاه العام للسوق ويحدد الإطار الذي تتحرك داخله أسعار العملات الأجنبية في البنوك المختلفة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 53.19 جنيه للبيع، و53.09 جنيه للشراء، وهو من أبرز البنوك التي تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء، سواء في عمليات شراء الدولار أو بيعه.

ويعكس هذا السعر حالة التراجع الطفيف مقارنة بمستويات سابقة، مع استمرار الاستقرار النسبي في حركة التداول داخل البنك.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 53.19 جنيه للبيع، و53.09 جنيه للشراء، وهو نفس مستوى الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري، ما يشير إلى تقارب السياسات التسعيرية بين أكبر بنكين حكوميين في مصر.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين البنوك الكبرى لضبط سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 53.14 جنيه للبيع، و53.04 جنيه للشراء، وهو أقل نسبيًا من بعض البنوك الحكومية، ما يعكس اختلافات طفيفة في أسعار التداول بين البنوك الخاصة.

ويُعد البنك التجاري الدولي من أبرز البنوك الخاصة التي تلعب دورًا مهمًا في سوق الصرف المصري، ويشهد تعاملات واسعة من قبل الشركات والأفراد.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 53.15 جنيه للبيع، و53.05 جنيه للشراء، ليأتي ضمن البنوك التي تقدم أسعارًا متقاربة مع باقي المؤسسات المصرفية، في ظل استقرار نسبي في السوق.

ويعكس هذا التقارب في الأسعار حالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس والمصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 53.19 جنيه للبيع، و53.09 جنيه للشراء، وهو نفس السعر المسجل في المصرف المتحد، ما يعكس توحيدًا نسبيًا في الأسعار بين عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويأتي هذا التوافق في الأسعار نتيجة لآليات العرض والطلب داخل السوق، إلى جانب السياسات النقدية المنظمة لحركة العملات.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 53.09 جنيه للبيع، و52.99 جنيه للشراء، ليكون من أقل الأسعار المسجلة بين البنوك، خاصة في سعر الشراء، ما قد يجذب بعض العملاء الراغبين في بيع الدولار.

ويبرز هذا الفارق البسيط أهمية متابعة الأسعار بشكل مستمر للحصول على أفضل قيمة ممكنة في عمليات الصرف.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 53.10 جنيه للبيع، و53.00 جنيه للشراء، بينما سجل في بنك الكويت الوطني 53.15 جنيهًا للبيع، و53.05 جنيه للشراء، وهو ما يعكس استمرار التباين الطفيف في الأسعار بين البنوك المختلفة.

وتؤكد هذه الأرقام أن السوق المصرفي يشهد حالة من الاستقرار النسبي، مع تحركات محدودة في أسعار الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب.

نظرة عامة على حركة الدولار اليوم

تعكس أسعار الدولار اليوم في مصر اتجاهًا نحو التراجع الطفيف، مع استقرار نسبي في السوق المصرفي، وهو ما يشير إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل البنوك، دون وجود تقلبات حادة في الأسعار.

ويظل سعر الدولار من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، وكذلك على حركة الاستيراد والتصدير داخل السوق المصري.

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

أسامة الجوهري

الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص

ترشيحاتنا

وزيرة خارجية أيرلندا

وزيرة خارجية أيرلندا تؤكد دعم أوروبا لوقف التصعيد في لبنان

أمير قطر

أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية يتوجه للعراق لبحث التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يتوجه للعراق لبحث التطورات الإقليمية

بالصور

علامات تحذيرة تؤكد إصابتك بالسكتة الدماغية.. من الأكثر عرضة للخطر

ما هي السكتة الدماغية المصغرة؟
ما هي السكتة الدماغية المصغرة؟
ما هي السكتة الدماغية المصغرة؟

بالباباغنوج .. طريقة مميزة لعمل الرنجة فى شم النسيم

طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج
طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج
طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج

السمنة تسبب أنواعاً أخطر أنواع السرطان.. احرص على فقدان الوزن

السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان

العاشر من رمضان يرفع درجة الاستعداد بحديقة الكفراوي لاستقبال المحتفلين بشم النسيم | صور

حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي

فيديو

مسلم

لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد