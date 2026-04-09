سعر الدولار اليوم في مصر 9 أبريل 2026.. تراجع بالبنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026 داخل البنوك الحكومية والخاصة، في ظل متابعة مستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين لحركة سوق الصرف، خاصة مع التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار العملات الأجنبية في مصر.

ويأتي هذا الانخفاض في سعر الدولار ليعكس حالة من التحرك المحدود داخل القطاع المصرفي، حيث سجلت الأسعار فروقًا طفيفة بين البنوك المختلفة، مع استقرار نسبي في نطاق التداول، وهو ما يهم شريحة واسعة من المتعاملين في السوق سواء من الأفراد أو الشركات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم 53.20 جنيه للبيع، و53.07 جنيه للشراء، ليعكس هذا السعر متوسط التعاملات الرسمية داخل السوق المصرفي المصري، والذي تستند إليه باقي البنوك في تحديد أسعارها.

ويُعد سعر البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا لحركة الدولار داخل مصر، حيث يعكس الاتجاه العام للسوق ويحدد الإطار الذي تتحرك داخله أسعار العملات الأجنبية في البنوك المختلفة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 53.19 جنيه للبيع، و53.09 جنيه للشراء، وهو من أبرز البنوك التي تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء، سواء في عمليات شراء الدولار أو بيعه.

ويعكس هذا السعر حالة التراجع الطفيف مقارنة بمستويات سابقة، مع استمرار الاستقرار النسبي في حركة التداول داخل البنك.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 53.19 جنيه للبيع، و53.09 جنيه للشراء، وهو نفس مستوى الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري، ما يشير إلى تقارب السياسات التسعيرية بين أكبر بنكين حكوميين في مصر.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين البنوك الكبرى لضبط سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 53.14 جنيه للبيع، و53.04 جنيه للشراء، وهو أقل نسبيًا من بعض البنوك الحكومية، ما يعكس اختلافات طفيفة في أسعار التداول بين البنوك الخاصة.

ويُعد البنك التجاري الدولي من أبرز البنوك الخاصة التي تلعب دورًا مهمًا في سوق الصرف المصري، ويشهد تعاملات واسعة من قبل الشركات والأفراد.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 53.15 جنيه للبيع، و53.05 جنيه للشراء، ليأتي ضمن البنوك التي تقدم أسعارًا متقاربة مع باقي المؤسسات المصرفية، في ظل استقرار نسبي في السوق.

ويعكس هذا التقارب في الأسعار حالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس والمصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 53.19 جنيه للبيع، و53.09 جنيه للشراء، وهو نفس السعر المسجل في المصرف المتحد، ما يعكس توحيدًا نسبيًا في الأسعار بين عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويأتي هذا التوافق في الأسعار نتيجة لآليات العرض والطلب داخل السوق، إلى جانب السياسات النقدية المنظمة لحركة العملات.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 53.09 جنيه للبيع، و52.99 جنيه للشراء، ليكون من أقل الأسعار المسجلة بين البنوك، خاصة في سعر الشراء، ما قد يجذب بعض العملاء الراغبين في بيع الدولار.

ويبرز هذا الفارق البسيط أهمية متابعة الأسعار بشكل مستمر للحصول على أفضل قيمة ممكنة في عمليات الصرف.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 53.10 جنيه للبيع، و53.00 جنيه للشراء، بينما سجل في بنك الكويت الوطني 53.15 جنيهًا للبيع، و53.05 جنيه للشراء، وهو ما يعكس استمرار التباين الطفيف في الأسعار بين البنوك المختلفة.

وتؤكد هذه الأرقام أن السوق المصرفي يشهد حالة من الاستقرار النسبي، مع تحركات محدودة في أسعار الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب.

نظرة عامة على حركة الدولار اليوم

تعكس أسعار الدولار اليوم في مصر اتجاهًا نحو التراجع الطفيف، مع استقرار نسبي في السوق المصرفي، وهو ما يشير إلى حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل البنوك، دون وجود تقلبات حادة في الأسعار.

ويظل سعر الدولار من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، وكذلك على حركة الاستيراد والتصدير داخل السوق المصري.